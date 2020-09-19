Канада отказалась от переговоров с Китаем о свободной торговле

Власти Канады приняли решение свернуть переговоры о свободной торговле с КНР. Об этом газете The Globe and Mail заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает INTERFAX.RU.

«Я в настоящий момент не вижу условий для продолжения дискуссий», — сказал министр по поводу переговоров, которые зашли в тупик более года назад.

«Китай 2020 года – это не Китай 2016 года», — сказал он.

Он пояснил, что все инициативы, которые были озвучены в отношениях Канады и Китая образца 2016 года, должны быть пересмотрены. При этом он добавил, что приоритетом для Оттавы теперь должно стать освобождение Пекином граждан Канады Майкла Спавора и Майкла Коврига.

Западные СМИ напоминают, что их арестовали после того, как в декабре 2018 года канадская полиция задержала финансового директора китайской Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу на основании ордера США на экстрадицию.

До этого в 2016 году, отмечают СМИ, Канада и Китай договорились об активизации партнерства, включая проведение совместных военных учений.

СМИ также указывают, что до нынешних более жестких высказываний главы МИД Канады в адрес Китая, об ужесточении позиции в отношении КНР говорили США, Австралия, некоторые страны ЕС.