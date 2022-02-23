Министр национальной обороны Канады Анита Ананд написала в Twitter о прибытии в Украину второго самолета с «летальной военной помощью», сообщает Газета.Ру.

«Дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо. И мы продолжим поддерживать Украину, поскольку она защищает свой суверенитет и независимость», говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о первом раунде экономических санкций в отношении России.

Решение последовало после того, как 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости сепаратистских регионов Донецка и Луганска. В связи с этим на Западе объявили о намерении ввести против России санкции.