Камала Харрис назвала одной из первоочередных задач новой администрации США борьбу за права женщин

Вице-президент США Камала Харрис призвала западные страны заняться строительством мира, который будет работать на женщин.

Во время обращения к депутатам Европейского парламента она заявила, что борьба за права женщин является одной из первоочередных задач новой администрации США. Харрис уверила, что мир, который будет работать на женщин, позволит усилить страны и сделать их благополучнее.

«Если мы построим мир, работающий на женщин, наши страны будут сильнее, благополучнее и получат больше безопасности», — считает Харрис.

Кроме того, во время выступления Харрис выступала за гарантию безопасности для женщин дома и в любых других областях. По ее словам, к женщинам необходимо относиться с достоинством на работе. Это позволит женщинам одновременно заботиться о своей семье и быть отличной рабочей силой. (gazeta.ru)

| 2021-03-09T00:33:36+04:00 9 марта 2021, 03:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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