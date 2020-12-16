Калифорния закупила пять тысяч мешков для трупов из-за обострения COVID

Власти штата Калифорния закупили пять тысяч мешков для трупов на фоне роста числа госпитализированных, сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом в ходе пресс-конференции.
Ранее калифорнийские власти ввели постановление о домашней изоляции, которое должно быть задействовано в регионе, если вместимость отделений реанимации там будет падать ниже 15%. Постановление вступило в силу 5 декабря. После этого, если возможности отделений интенсивной терапии региона опускаются ниже 15%, у местных властей есть 24 часа для введения в действие постановления об изоляции. Как заявили власти, действие ограничительных мер должно продолжаться как минимум в течение трех недель с момента введения и может быть продлено.

«Нам только что пришлось закупить пять тысяч дополнительных мешков для тел. Мы распределили их в Саг-Диего, Лос-Анджелес и округ Иньо. Это должны быть отрезвляющие (цифры — ред.)», — заявил Ньюсом. Пресс-конференция транслировалась в его Twitter.

Он отметил, что власти также заказали 60 охлаждаемых хранилищ, которые направили к больницам.(РИА Новости)
| 2020-12-16T14:14:22+04:00 16 декабря 2020, 16:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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