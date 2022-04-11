Вооруженные силы России высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» смогли уничтожить укрытую в ангаре технику зенитного ракетного дивизиона С-300. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По данным военного ведомства, техника, ликвидированная во время спецоперации российской стороной, поставлялась из Европы.

«В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепр уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран», — уточнил Конашенков.

По словам МО, в результате удалось поразить четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). (Газета.Ру)