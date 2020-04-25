Какой хлеб мы едим? – плохой сон, надо проснуться!

В Азербайджане многие помнят детский приключенческий фильм режиссера Бориса Рыцарева, снятый в 1967 году, «Волшебная лампа Аладдина». Несмотря на то, что фильм был ориентирован больше на детско-юношескую аудиторию, взрослое поколение СССР тоже с удовольствием смотрело данную картину, и некоторые фразы из фильма пошли в народ и стали крылатыми. Про этот фильм автор этих строк вспомнил, когда ознакомился с мнением председателя Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде, который говорил о запасе зерна в Азербайджане, качество которого вызывает определенные вопросы у экспертов. Ситуация с закупаемым зерном очень напоминает диалог султана и его визира из вышеуказанного фильма:

— А что скажет Наимудрейший?

— Поистине, сон не есть не-сон, а не-сон не есть сон. Итак, не про сон сказать, что это сон — всё равно что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не-сон сон, или сон про не-сон…

Обо всем по порядку.

23 апреля 2020 года председатель Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде заявил о том, что Азербайджан располагает достаточным запасом зерна. Глава Центра отметил, что сегодня в стране сформирована инфраструктура складирования запасов зерна в объеме около 1,5 миллиона тонн — как в частном, так и в государственном секторах.

Эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов в беседе с # не опроверг представителя Минсельхоза, но внес свои, вызывающие тревогу, уточнения к его словам. Оказывается, как утверждает эксперт, большая часть запасенного зерна является зерном 4 сорта, которое используется в качестве фуражного зерна (предназначено для кормления животных).

«Но в Азербайджане это же зерно используется для выпечки хлеба», — завил Магеррамов.

По словам Магеррамова, об этом неоднократно писала казахстанская и российская пресса. Отметим, что именно в этих странах Азербайджан покупает большую часть импортируемого зерна.

Напомним, что это не первый случай, когда эксперты бьют в набат по поводу покупаемого зерна. Тот же Вахид Магеррамов еще в 2018 году в статье # под названием «Я нес зерно…Оно пропало», отмечал, что зерно, которое ввозится в Азербайджан для выпечки хлеба, является фуражным.

И глава информационного агентства «Туран» Мехман Алиев подтвердил высказывания Вахида Магеррамова. Отметим, что Мехман Алиев занимался расследованием данного факта. Он сказал, что так как, в этом году уборки урожая зерна еще не было, значит, представитель Министерства сельского хозяйства говорит о запасах зерна, которое было собрано в прошлом году.

«А в прошлом году я интересовался этим вопросом, говорил с одним из поставщиков зерна, который утверждал, что закупка фуражного зерна продолжается», — заявил # Мехман Алиев.

Мнения экспертов вынудили нас вновь обратиться к главе Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде.

Представитель Минсельхоза лаконично опроверг высказывания экспертов. По его словам, информация о том, что большая часть запасов в стране является фуражным зерном, не соответствует действительности.

В этой статье мы попытались найти ответ на вопрос: какой же хлеб мы едим: выпеченный из нормального зерна или же фуражного? Точного ответа на этот вопрос нет. Понимаем, что живем в условиях карантина, когда вся экономическая мощь страны, как отмечают руководители соответствующих структур, направлена на поддержание социально-экономического положения населения, но все-таки хотелось бы получить более точный, если не сказать детальный ответ на вышеупомянутый вопрос. Все-таки живем в условиях Баку, это вам не блокадный Ленинград, чтобы из-за голода есть, что попало. Надеемся, что соответствующие структуры рассеют сомнения населения. Так, что как отмечал султан из вышеупомянутого фильма: Плохой сон, надо проснуться!