Посол Российской Федерации в Канаде Олег Степанов заявил, что Киев пытается повторить в Изюме сценарий чудовищной провокации по примеру событий в Буче, стремясь мобилизовать западное сообщество по украинской тематике в преддверии начала недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, речь в данном случае идет об «очередной провокации и попытке инсценировать «Бучу» на новый лад»,

«Все это, понятно, делается в преддверии открытия недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН для того, чтобы попытаться мобилизовать определенную часть западной общественности на украинской теме», — утверждает посол.

Он отметил, что Киев «наполняет информационное пространство ложью» о «преступлениях против человечности» в Изюме, а западные правительства и СМИ «сразу это подхватывают», пытаясь придать достоверность подобным измышлениям.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости привлечь к ответственности тех, кто совершил насильственные действия в Изюме Харьковской области.

Отметим, что 16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.