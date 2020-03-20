Как потратить миллиард?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал вчера распоряжение по принятию мер, направленных на снижение негативного влияния пандемии коронавируса и волнений на энергетическом рынке на экономику Азербайджана, его макроэкономическую стабильность, субъекты предпринимательства и вопросы занятости. И для финансирования этих мер из бюджета Азербайджана выделил Кабинету министров 1 миллиард манатов. А реализация поставленных задач поручена рабочим группам, которые должны подготовить пакет предложений.

Сейчас, в разгар пандемии, Азербайджан, как и другие страны, предпринимает усиленные меры противодействия, как самой инфекции, так и борьбы с ее экономическими последствиями. Главные вопросы в этой ситуации – как обеспечить продовольственную безопасность и потребности населения в товарах первой необходимости, и как поддержать отправленное в вынужденный, причем во многих случаях неоплачиваемый, отпуск население. И насколько адекватны решения правительства уровню угрозы.

Экономический эксперт Натик Джафарли в интервью # назвал верным решение главы государства о выделении денег для оказания помощи населению. Однако, по его словам, беспокойство вызывает адресность материальной поддержки, поскольку пока ничего не известно о механизмах исполнения распоряжения президента. Ведь разрабатывать критерии для определения списка секторов экономической деятельности, а также действующих в них физических и юридических лиц, которые предположительно пострадали от пандемии, и определять предполагаемый ущерб юридическим и физическим лицам будут члены созданных с этой целью рабочих групп, т.е. результат будет зависеть от человеческого фактора.

«Считаю, что следовало бы предоставить малому и среднему бизнесу — объектам туризма, общепита, торговли — 6-месячные налоговые каникулы, заморозить на тот же срок потребительские и бизнескредиты этой категории и физических лиц, ликвидировать лимит на коммунальные услуги, провести беседы с арендаторами и убедить их снизить сумму арендной платы для них, а оставшуюся часть аренды выплачивать из выделенных президентом средств. Думаю, что такой пакет помощи был бы более конкретным и целесообразным. А так, непонятно кому, как, и когда будет выдаваться этот миллиард манатов. Все будет зависеть напрямую от решения чиновников»,- отметил эксперт.

Тем более, что, добавил он, в Азербайджане существует большая проблема — это скрытые рабочие места:

«И ни для кого не секрет, что из 5,5-6 млн. трудоспособного населения официально работают всего 1 млн. 600 тыс. Но в то же время остальные 4 млн. не числятся безработными. Часть из них — около 800 тыс. работают в аграрном секторе, правительство считает фермерами даже тех, кто имеет небольшой приусадебный участок; около 500 тыс. занимаются мелким предпринимательством, но часть из них практически не работает, они открыли VÖEN, а деятельности нет. Т.е., получение выделенных денег теми лицами, кто не оформлен или потерял работу, не представляется возможным. Помочь этим категориям в этой ситуации будет очень сложно. Некоторые страны оказывают помощь напрямую абсолютно всем гражданам без учета наличия или потери ими рабочих мест. Так, в Америке с сегодняшнего дня начали отсылать чеки на сумму 1000 долларов всем гражданам страны. Я не думаю, что у нас предусмотрен какой-то механизм помощи населению, но следовало бы подумать о выработке действующей процедуры получения финансовой помощи абсолютно всем гражданам. Это может быть, к примеру, оплата государством коммунальных услуг в течение 3-х месяцев, что в какой-то степени облегчило бы нагрузку граждан».

Отвечая на вопрос о продовольственной безопасности, Н.Джафарли отметил, что с зерновыми в стране проблем нет, запасов хватит на 200-250 дней, да и товарооборот через границы пока еще продолжается, границы закрыты только для частных лиц. Однако, по его словам, это влияет на благосостояние той части населения, которое проживает в приграничной зоне и зарабатывало на приграничной торговле, а также обеспечивало себя товарами первой необходимости, переходя периодически на территорию Ирана, Грузии, России. Соответственно, у этой группы будут проблемы с обеспечением себя продовольствием. Но проблемы в масштабе страны с продовольственной безопасностью нет. «Есть другая проблема — в соседних с нами странах, с которыми у нас хорошие торговые отношения — в России, Грузии, Турции, Казахстане — идет очень сильная девальвация, обесцениваются национальные валюты, и импорт в страну становится более рентабельным, чем экспорт. Вот поэтому нас могут ожидать большие проблемы в будущем»,- пояснил эксперт.

И, наконец, о последствиях резкого падения цен на нефть на экономику страны. Приходится с сожалением констатировать, что Азербайджану так и не удалось слезть с нефтяной иглы. Наша страна все еще является одной из наиболее зависящих от нефти трех стран в мире.

«У нас очень слабый ненефтяной сектор, и самое странное, что первое место в ненефтяном экспорте тоже занимает экспортирующая оборудование дочерняя компания SOCAR. В прошлом году экспорт в этой сфере составил всего полтора миллиарда, и это очень маленькая цифра. Для сравнения, одна Анталья экспортирует в два раза больше, чем весь Азербайджан. Поэтому, если цены долго будут держаться на низком уровне, скажем в пределах 20-30 долларов за баррель, экономическое положение страны ухудшится, сильно упадут валютные поступления, ВВП, в торговом балансе образуется большая дыра, т.е. макроэкономические показатели покажут существенный спад.

Но бюджетные поступления, несмотря на это, будут реализованы согласно плану, вне зависимости от цены на нефть. Нефтяной фонд выполнит свои обязательства перед бюджетом, которые составляют почти половину госбюджета. Проблема в другом — из-за сильного падения экономической активности внутри страны объекты туризма, общепита, не продуктовой торговой сети не смогут платить налоги, что окажет существенное давление на бюджет»,- заключил эксперт.

В завершение отметим, что закрытые границы и карантинные меры несут колоссальные убытки всей мировой экономике, поэтому правительства стран выделяют миллиарды долларов не только на борьбу с эпидемией, но и поддержку своих экономик и населения. Посмотрим, какие ресурсы правительства стран и МВФ выделяют на преодоление кризиса:

Китай еще в феврале выделил на диагностику и лечение больных коронавирусом более 10 млрд. долларов, правительство запустило масштабную программу поддержки производителей за счет налоговых послаблений и кредитования на льготных условиях, а также транспортных и туристических компаний, а компании, работающие в сфере доставки, были освобождены от уплаты НДС. Народный банк Китая влил в банки страны около 79 млрд. долларов.

США выделили 8,3 млрд. долларов на борьбу с эпидемией, увеличили программу кредитования компаний, пострадавших от коронавируса, на 50 млрд. долларов. Введение чрезвычайного положения открыло местным властям доступ к 50 миллиардам долларов. Не будут начисляться проценты на займы на обучение в колледже. Федеральная резервная система снизила целевой диапазон ставки по федеральным фондам практически до нуля 0–0,25%. Предлагается в общей сложности раздать американцам до 500 миллиардов долларов наличными на два раунда: выплатить 250 миллиардов долларов начиная с 6 апреля и 250 миллиардов долларов начиная с 18 мая. Кроме того, Минфин предлагает выделить 300 миллиардов долларов на кредитование малого бизнеса, 150 миллиардов долларов на гарантии заимствований проблемных отраслей экономики и отдельно 50 миллиардов долларов на поддержку авиационной индустрии, одной из наиболее пострадавших от эпидемии. Всего пакет поддержки экономики составит рекордные 1,3 триллиона долларов, что почти вдвое больше, чем было выделено на преодоление финансового кризиса 2008-2009 годов.

Канада выделила 82 млрд. канадских долларов (56,5 млрд. долларов США) на обеспечение народного благосостояния и защиту экономической стабильности. 27 млрд. канадских долларов будут направлены на прямую поддержку канадских рабочих и предприятий, оказавшихся под воздействием инфекции, 55 млрд. канадских долларов — на отсрочку налоговых платежей физических лиц, средних и малых предприятий с целью помочь им преодолеть трудности и облегчить удар.

Международный валютный фонд намерен выделить триллион долларов на спасение развивающихся стран от кризиса. И еще 50 миллиардов долларов – пострадавшим от коронавируса странам.