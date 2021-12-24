Центральный банк Турции, возможно, потратил более 13,5 млрд долларов из своих валютных резервов, чтобы помочь защитить лиру от рекордных потерь в декабре, а затем помочь ей отыграться на этой неделе, свидетельствуют данные, предоставленные ведущим экономистом и главной оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП).
Угур Гюрсес, бывший чиновник ЦБ республики, считает, что продажи составили 7 млрд долларов 20 и 21 декабря. Центральный банк продал резервы с участием государственных банков, заявляет он со ссылкой на официальные данные в статье для Т24, опубликованной в среду.
Отмечается, что НРП, в руководство которой входит бывший заместитель министра финансов Фаик Озтрак, который помог Турции успешно запустить программу МВФ в начале 2000-х годов, указал в отчёте на этой неделе, что продажи на рынке форекс в период с 1 по 17 декабря составили 6,5 млрд долларов, в том числе 6 млрд долларов прямых интервенций на валютных рынках, писала газета Cumhuriyet в четверг.
Вместе с тем резервы Центрального банка, за вычетом обязательств, таких как валютные свопы, составили минус 50 млрд долларов, заявили в НРП.
Напомним, что Центральный банк Турции проводил интервенции на валютном рынке по меньшей мере четыре раза, прежде чем лира достигла нового рекордно низкого уровня в 18,36 доллара в этот понедельник. Позже в тот же день президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил о правительственном плане по возмещению держателям депозитов в лирах потерь в валюте. После этого лира значительно укрепилась.
Турецкая национальная валюта выросла на 4,1% до 11,54 доллара в четверг, укрепляясь четвертый день подряд и сокращая потери в этом году примерно до 35%.
Вместе с тем ранее в среду The Financial Times со ссылкой на расчёты, основанные на данных турецкого регулятора, сообщала, что чистые иностранные активы Турции сократились на 5,9 млрд долларов за первые два дня этой недели до минус 5,1 млрд долларов. Лондонский аналитик, который попросил не называть его имени, сказал изданию, что он рассчитал интервенцию в размере 6,9 млрд долларов за те же два дня. (МК-Турция)