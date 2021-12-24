Центральный банк Турции, возможно, потратил более 13,5 млрд долларов из своих валютных резервов, чтобы помочь защитить лиру от рекордных потерь в декабре, а затем помочь ей отыграться на этой неделе, свидетельствуют данные, предоставленные ведущим экономистом и главной оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП).

Угур Гюрсес, бывший чиновник ЦБ республики, считает, что продажи составили 7 млрд долларов 20 и 21 декабря. Центральный банк продал резервы с участием государственных банков, заявляет он со ссылкой на официальные данные в статье для Т24, опубликованной в среду.

Отмечается, что НРП, в руководство которой входит бывший заместитель министра финансов Фаик Озтрак, который помог Турции успешно запустить программу МВФ в начале 2000-х годов, указал в отчёте на этой неделе, что продажи на рынке форекс в период с 1 по 17 декабря составили 6,5 млрд долларов, в том числе 6 млрд долларов прямых интервенций на валютных рынках, писала газета Cumhuriyet в четверг.

Вместе с тем резервы Центрального банка, за вычетом обязательств, таких как валютные свопы, составили минус 50 млрд долларов, заявили в НРП.

Напомним, что Центральный банк Турции проводил интервенции на валютном рынке по меньшей мере четыре раза, прежде чем лира достигла нового рекордно низкого уровня в 18,36 доллара в этот понедельник. Позже в тот же день президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил о правительственном плане по возмещению держателям депозитов в лирах потерь в валюте. После этого лира значительно укрепилась.

Турецкая национальная валюта выросла на 4,1% до 11,54 доллара в четверг, укрепляясь четвертый день подряд и сокращая потери в этом году примерно до 35%.