Как Пашинян обманул аудиторию РБК

Судя по всему, премьер Армении Никол Пашинян использует недавнее боестолкновение на армяно-азербайджанской границе для позиционирования своей страны в качестве «сторонника» мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В связи с этим интересны высказывания Пашиняна в интервью российскому изданию РБК.

Так, говоря об обострении на армяно-азербайджанской границе 12 июля, армянский премьер отметил, что «в последние годы, а также за несколько месяцев и даже недель до этого воинственная риторика Азербайджана и его лидера только усиливалась».

«Буквально за неделю Ильхам Алиев дал жесткое интервью, в котором практически пригрозил выходом Баку из переговорного процесса. Алиев говорил о том, что главную роль в переговорах играет сила, и силовой путь – единственный в решении вопросов, в том числе, конфликта в Карабахе», — сказал Пашинян.

Армянский премьер не упомянул причину ужесточения воинственной риторики руководства Азербайджана. Эта причина общеизвестна всем, кто внимательно следит за процессом переговорного процесса. За последние годы Армения стремилась изменить переговорный формат, включив в него в качестве «основной стороны» конфликта карабахских сепаратистов. Вдобавок Пашинян строил из себя дурачка, требуя время для уточнения мадридских принципов урегулирования.

По словам Пашиняна, причиной недавнего военного инцидента в Товузском направлении является то, что на этом участке расположено «только одно азербайджанское село, а армянских сел очень много». «Я думаю, это и объясняет, почему атака произошла по этому направлению», — отметил премьер.

Прежде чем думать, Пашиняну стоило поближе ознакомиться с районом боестолкновения. На этом участке расположено множество азербайджанских сел. Некоторые из них подверглись интенсивному артиллерийскому огню. Это Агдам, Алибейли, Гаджыалы, Вахидли, Мунджуглу и Донгар Гушчу.

По мнению армянского премьера, «ВС Армении дали такой отпор, что никто не ожидал, даже в Армении». «Оказалось, что реформы, которые произошли в последние два года в стране и, в частности, в ВС, были очень эффективными», — отметил Пашинян.

Интересно, о каком отпоре говорит Пашинян? Если ознакомиться с армянской версией начала боестолкновений на товузском участке, то причиной инцидента стал автомобиль «УАЗ». Распространенная тогда Министерством обороны Армении информация вызывает много вопросов.

К тому же, в последние два года в товузском и казахском районе боевое дежурство несут подразделения Пограничной службы, а не части Минобороны. Со слов властей Армении выходит, что боестолкновения начали азербайджанские пограничники. Не логично было бы, чтобы это «нападение» осуществлялось со стороны армейских подразделений, а не пограничников?

Говоря о военных реформах, Пашинян забывает печальную статистику небоевых потерь армянской армии. Согласно информации Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, в первом полугодии 2020 года армянская армия потеряла 31 военнослужащего. 10 из них умерли из-за проблем со здоровьем, 8 – в результате самоубийства, 6 – в результате несчастного случая, 2 были убиты, 3 погибли в ДТП, 1 армянский солдат был уничтожен при попытке совершить провокацию против ВС Азербайджана, 1 погиб в результате взрыва мины.

Самоубийства и убийства в основном являются результатом нарушений установленных законом отношений между военнослужащими, что означает, что вопросы, связанные с военной дисциплиной, остаются нерешенными. Несмотря на это Пашинян твердит о «высоком боевом духе» армянской армии.

Коснувшись в интервью темы столкновения в России армян и азербайджанцев, Пашинян заявил, что «власти Азербайджана хотят превратить Россию в арену межнационального конфликта». По его словам, «столкновения в России начали не армяне: сначала была блокировка армянских товаров в российских магазинах, принадлежащих азербайджанским бизнесменам».

«Затем последовали стычки. Это не что иное, как продолжение риторики ненависти, которую в последние 15 лет применяют в Азербайджане. В противоположность этому в риторике всех властей Армении – не только нынешних, но и прежних – отсутствовали какие-либо элементы национальной ненависти и вражды в отношении народа Азербайджана», — сказал он.

Уже по одному факту, что на территории России действуют несколько новостных сайтов, контролируемых армянами и пропагандирующих ненависть к азербайджанскому народу, можно сказать, кто именно провоцирует межнациональную рознь. Не говоря уже о наличии провокационных и оскорбительных материалов на официальном сайте Союза армян России.

Пашиняну, как журналисту, переметнувшемуся в премьерское кресло, следует также вспомнить речь ныне экс-президента Армении Роберта Кочаряна 16 января 2003 года в Совета Европы, в которой он заявил о генетической несовместимости армян и азербайджанцев. Тогдашний генсек СЕ Вальтер Швиммер расценил это высказывание как проявление подстрекательства к войне, вражде и риторики нетерпимости.

Ему стоит вспомнить также выступление Сержа Саргсяна 21 июля 2010 года в лагере молодежного движения «Миасин», в котором тот подстрекал армянскую молодежь к притязаниям на территории соседних государств. И после этого Пашинян лицемерно смеет заявлять российскому изданию, что в риторике армянской стороны нет ненависти?