Когда не могу найти новой, веселой кинокомедии для вечернего семейного просмотра, я читаю армянские СМИ. Они пестрят заявлениями тамошних политиков разного уровня. Особняком среди которых стоит, я бы даже сказал торчит, фигура носителя «могучего» интеллекта и специфической логики — премьер-министра Армении Никола Пашиняна. О, это редкий «Цицерон»!

Было время, когда Воваевич то ли радовал, то ли угрожал гражданам Армении лично содействовать решению огромной демографической проблемы этой страны. Сейчас, на фоне все более стремительно растущего потока навсегда покидающих РА ее граждан, как-то даже неудобно вспоминать о том, что Пашинян поставил задачу увеличить численность населения страны до 5 миллионов к 2050 году.

Также до 2050 года нужно превратить Армению в страну с развитой промышленностью и 15-кратно увеличить ВВП страны. Сейчас армянские экономисты с грустью констатируют лишь то, что стремительно растет внешний долг этой страны. Он уже составляет свыше 70% ВВП РА. Вряд ли этот пункт можно назвать доказательством того, что обещание Пашиняна будет выполнено. Но он не унывает и продолжает делать поразительные заявления.

К примеру, в среду, во время правительственного часа в парламенте РА он вновь обвинил прежние власти в лице нынешней оппозиции в создании неблагоприятной ситуации на переговорах по Карабаху. Никол Воваевич посетовал на то, что придя к власти в 2018 году, он унаследовал переговорный процесс, логика которого не подразумевала пребывания Карабаха вне Азербайджана.

«Вы до сих пор и словом не обмолвились о том, как бы вы сами предотвратили войну. Идите и подумайте, что бы вы сделали в 2018 году, в 2019-м, в 2020-м для того, чтобы не было войны? Почему не делаете?» – сказал он, отметив, что единственным способом предотвращения войны было возвращение территорий без определения статуса. Он заверил, что готов доказать это в любой момент. Фразы «мамой клянусь» или «зуб даю» не прозвучало, что уже является прогрессом, с учетом армянских политических реалий, где стал частым мордобой в стенах парламента.

Пашинян также обвинил предшественников в разворовывании армии, страны. «Ваш министр обороны (Сейран Оганян) говорил: повесить пустые консервные банки на передовой, чтобы услышать приближение азербайджанских солдат», – заявил он. Нет, ну не «орел» разве? Нет? Другая птица. Ну ладно, не буду спорить. Я лишь кое-что вспомнил. Открытая ведь информация.

Итак, Пашинян пришел к власти в 2018 году, а 44-дневная война произошла в 2020-ом. То есть, два года у действующего армянского премьера для знакомства с реалиями все же было. И что он сделал? Он стал разбрасываться провокационными заявлениями и действиями, как Киса Воробьянинов баранками. Вот кто его заставлял напиваться, а потом танцевать на Джыдыр-дюзю в Шуше? Сержа Саргсяна или Роберта Кочаряна с пистолетом, направленным на Пашиняна, никто там и тогда не видел. Воваевич тогда пустился в пляс по собственной инициативе. Так что, говоря словами сатирика Задорнова, не надо «лохматить бабушку».

Тем более, что это ведь не Кочарян или Саргсян заявил, что «Карабах — это Армения и точка». Это Пашинян такое ляпнул, по сути сделав бессмысленным ведение дальнейших переговоров с Арменией. А что является альтернативой мирным переговорам? Правильно, война. И именно Никол Воваевич сделал ее неизбежной. При всем нашем критическом отношении и к Кочаряну, и к Саргсяну, они такую чушь не несли.

Ну и последнее. Да, масштаб коррупции в армянской армии в период президентства Кочаряна и Саргсяна был очень велик. Собственно, потому и возбуждены против них, а также против экс-главы МО РА Сейрана Оганяна, уголовные дела. Но разве до 44-дневной войны Пашинян признавал, что армянская армия слаба, а линия обороны на оккупированных территориях являет собой что-то легко проходимое? Нет, не говорил. Пашинян всячески поддерживал миф о «непобедимости» армянской армии и «непроходимости» линии фронта. Более того, он обещал, что к 2050 году армянская армия войдет в «двадцатку» сильнейших в мире. Обещал, уже зная ее реальное состояние, имея информацию про консервные банки, как «устрашающее» средство защиты на передовой.

Врал, получается, Воваевич, не краснея. А теперь, когда весь мир увидел «героизм» 10.000 армянских дезертиров и полное фиаско армянской армии, он ищет козлов отпущения, вовсе не желая признать собственную вину. Выглядит это смешно. Но тут уже вопросы к гражданам РА. Большинство из них по-прежнему отдают предпочтение тому, кто привык «лохматить бабушку» по каждому поводу, а порой и без оного.