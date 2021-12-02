У русских есть довольно известная поговорка: не было бы счастья, да несчастье помогло. А счастья в данном случае не было по той простой причине, что господин Байден не пригласил лидеров Азербайджана и Турции на саммит демократии, который состоится в первой декаде декабря – нам не нашлось места среди 110 приглашенных государств!

Если бы американский президент Джозеф Байден не пригласил только нас, это можно было еще как-то понять: Азербайджан молодое государство, в вопросах демократии мы еще чуть-чуть хромаем, выборы наши не совсем соответствуют международным стандартам, политической системе страны еще предстоит совершенствоваться. Во-вторых, подумали бы, что Байден наказывает Баку за его холодное отношение к двум другим сопредседателям Минской Группы. Но Байден еще и не пригласил лидера Турции – да, той Турции, на телеканалах которой лидер оппозиции Кемаль Кылынджароглу показывается чаще, чем президент Эрдоган. Плюс, сразу возникает резонный вопрос: неужели уровень демократии в Турции отстает от уровня демократии в Грузии и Армении?..

У читателя может возникнуть и другой вопрос: а в чем же состоит несчастье? Дело в том, что через пару дней после виртуального саммита демократии в Брюсселе пройдет саммит Восточного Партнерства, где с нетерпением ждут, подпишем ли мы, наконец, договор с ЕС?

До сих пор только мы и Беларусь не подписали договор с ЕС, что сразу же вызывает горькую иронию: неужели нам подобает быть в одном ряду с Беларусью, которая всеми признана как авторитарная страна?

Возможно, для большинства читателей этот вопрос не так уж значим – ведь, за все эти годы Европа в достаточной степени разоблачила себя в глазах даже простых политических наблюдателей Азербайджана. А после решения карабахской проблемы без участия европейцев они слышать не хотят о Европе, которая в карабахской плоскости по сей день продолжает мутить воду.

Одним словом, Турция и Азербайджан имеют весьма серьезные основания, чтобы быть обиженными. Но тут весьма кстати вспомнить великого Ататюрка, который был великим западником, но строил новую Турцию, воюя с западными державами, которые и слышать не хотели о неделимой Турции – они собирались завоевать бывшую Османскую империю и разделить ее между собой.

Но Мустафа Кемаль Ататюрк с оружием в руках и с помощью дипломатии доказал, что новая Турция займет достойное место в ряду демократических государств и нет никаких оснований опасаться ее.

Мы должны поступить подобным образом. Если мы 15 декабря подпишем договор с ЕС, все поймут, что не стоит относиться к Азербайджану с недоверием, это молодое государство, как и остальные, стремится к демократии, и господин Байден серьезно ошибся, не пригласив Азербайджан на саммит демократии, т.к. это страна является прозападной и весьма высоко ценит западные ценности.

Признаться, мы еще не знаем, поступим ли мы подобным образом? Мы на эту тему писали часто, поэтому не стоит повторяться. Мнение большинства оппонентов европейской интеграции таково, что сейчас решающий момент в отношениях с Россией и, поспешив подписать договор с ЕС, мы можем настроить Кремль против себя. Но мы еще раз отмечаем, что Армения подписала соответствующий договор еще при Серже Саргсяне.

А что будет, если мы не подпишем договор с ЕС? Во-первых, тем самым мы докажем правоту наших американских и европейских оппонентов, и получится, что Байден поступил правильно, не пригласив нас на виртуальный саммит демократии.

Во-вторых, мы проиграем в стратегическом плане. Запад долго ждать не станет — наступит время, когда мы будем проситься в Европу, но нас не примут. Тогда мы с завистью будем смотреть на Армению и Грузию, которые уже перестраивают свою экономику и рынок на европейский лад.

В-третьих, не пора ли подумать о наших гражданах? Они ведь являются европейцами не в меньшей степени, чем грузины и армяне. Так почему же и им не дать воспользоваться теми дивидендами, которые принесет стране европейская интеграция?..