США считают, что снабдили Украину всем необходимым для контрнаступления и намерены в ближайшие дни объявить о новой помощи. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. «С нашей точки зрения, у Украины есть все, что ей нужно для проведения этого контрнаступления. Мы предоставили им колоссальные объемы военного оборудования вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе и по всему миру», — сказал он на брифинге для СМИ.

Заявление прозвучало на фоне многочисленных публикаций в местных СМИ о пробуксовке украинского контрнаступления и высказываний украинских лидеров, которые объясняют свои проблемы недостаточными темпами и объемами поставок западного оружия. «Вы можете ожидать новые анонсы военной помощи в ближайшие дни», — сказал Миллер.

Это заявление прозвучало на фоне новости о том, что администрация Байдена направляет Украине дополнительную военную помощь на сумму до 400 миллионов долларов. В новый пакет США войдут различные боеприпасы для передовых систем ПВО и несколько небольших разведывательных беспилотников Hornet. Издание Associated Press пишет, что США передадут Украине от ракет для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS и усовершенствованной зенитно-ракетной системы NASAMS до Stingers и Javelins.

Оружие предоставляется через полномочия президента по сокращению численности, что позволяет Пентагону передавать его Украине со своих складов. Официальные лица заявили, что США также отправляют артиллерийские снаряды для гаубиц и 32 бронетранспортера Stryker, а также оборудование для разминирования, минометы, ракеты Hydra-70 и 28 миллионов патронов к стрелковому оружию. Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку пакет помощи еще не объявлен.

Да, США и иные союзники Украины оказывают ей существенную финансовую и военную помощь. Но тут нужно понимать, что это вовсе не благотворительность. Напомню, что США является подписантом Будапештского меморандума, который иначе также называется Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Так вот, 5 декабря 1994 года, в день подписания Будапештского меморандума, США, Великобритания и Россия брали на себя обязательства уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от угроз или применения силы и экономического давления. Как видим, Россия еще с 2014 года игнорирует данный меморандум. Она аннексировала Крым и разожгла огонь сепаратизма в Донбассе.

Увы, ничего существенного, за насильственный захват Крыма ей не было. По-настоящему жестких санкций США и Запад в целом не ввели, что вызвало волну открытой иронии со стороны руководства России. В Кремле поняли, что можно и дальше реализовывать свою повестку, оказывая давление на Украину. Тем более, что не было и серьезных поставок американского и всего западного оружия в Украину.

Так что, как ни крути, но в первую очередь США несут моральную и политическую ответственность за то, что позволили России почувствовать Украину настолько незащищенной, что начали полномасштабное военное вторжение в эту страну ровно 17 месяцев тому назад. И тут не грех вспомнить, что даже в первые месяцы войны помощь оружием Украине со стороны США и их союзников была очень небольшой.

Только после того, как ВСУ доказали свою способность противостоять российским оккупантам, медленно, но верно начался процесс увеличения военной помощи. Достаточно ли ее предоставлено на сегодняшний день? На мой взгляд, нет. О том же заявил и министр обороны Украины Алексей Резников. Он назвал причины, замедляющие общий темп украинского контрнаступления – нехватка боеприпасов, в том числе артиллерийских, а также самих артиллерийских систем. Но не только это.

«Есть вопрос ПВО. Вопрос в том, что у нас также очень длинная линия фронта. И против нас большое количество врагов. Так что это война, а не компьютерная игра. Наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя. И еще раз должен повторить, что главная ценность для нас – это жизнь наших солдат», — сказал Резников. И он прав.

Практически ежедневно мы слышим о том, как российские оккупанты нанесли удары по тем или иным украинским мирным городам. По сути, кроме Киева, все они не защищены. Можно ли было бы их защитить? Конечно. Напомню, что только через год и два месяца после полномасштабного российского вторжения в Украину, в США согласились поставить ей дивизион ЗРК Patriot. Но, повторюсь, таким образом удалось «закрыть небо» только над Киевом.

При этом, по официальным данным, по состоянию на 2010 год, на складах США пылилось 1106 установок ЗРК Patriot. Десятой части от этого количества достаточно, чтобы «закрыть небо» не только над Украиной, но и над всей Европой. Но, как видим, США пока предпочитают выделять Украине , что называется «по чайной ложке» всего того, что ей необходимо. А это, конечно же, замедляет темпы ее контрнаступления и затягивает войну.