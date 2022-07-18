Российская «спецоперация» завершится, когда все ее цели будут достигнуты, главное — эффективность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что российские военные имеют приказ от Путина «избегать ущерба среди гражданских и работают аккуратно». Практически каждое сказанное Песковым слово — ложь и цинизм.

Потому, что цели России в войне против Украины изначально были лживыми. Чего стоит хотя бы то, что широкомасштабную войну против независимого государства до сих пор называют «спецоперацией»? И это при том, что на этой войне уничтожено уже около 40.000 российских военнослужащих, в том числе генералов, полковников. Количество уничтоженное российской военной техники также огромно. Так что, никакая это не «спецоперация», а широкомасштабная война.

В ходе которой российскими оккупантами уже совершено огромное количество преступлений против человечности. Так, по состоянию на 17 июля в Киевской области найдены 1346 тел местных жителей, погибших от рук оккупантов, еще 300 человек числятся пропавшими без вести, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов. Это все, что нужно знать о приказе Путина «избегать ущерба среди гражданских и работать аккуратно».

Геноцид мирного украинского населения в Буче, Ирпене, Гостомеле, превращение в руины некогда цветущего Мариуполя, продолжающиеся ракетные обстрелы Николаева, Харькова, Одессы, Днепра и многих иных украинских городов — все это является доказательством лживости заявлений руководства РФ. В реальности российская армия, не сумев захватить всю Украину и неся огромные потери на поле боя, вымещает свою злость на мирных городах, нанося удары по жилым домам и объектам совсем не военного назначения.

В этом может убедиться любой, кто посетит Киев, Ирпень, Бучу, Харьков, Николаев, Днепр, Одессу. Но в том-то и дело, что в Кремле никогда не признают правды. Политика тотального отрицания очевидного- их давний «конек». Наряду, замечу, с политикой угроз и шантажа. Доказательством чему служит хотя бы очередное скандальное заявление экс-президента РФ, а ныне зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Руководство Украины будет одномоментно и без шансов на укрытие подвержено Судному дню в случае атаки на Крым», — заявил политик, известный фразой «денег нет, но вы держитесь», с которой он обратился к крымчанам. По сути, это угроза совершения террористического акта в отношении руководства независимого государства, войну с которой начала Россия.

Дмитрий Медведев вроде бы является юристом и не может не понимать этого. Не может он не знать и значения слово аннексия. Это то, в результате чего Россия «приросла» украинским Крымом. Но Медведеву сейчас все нипочем. Он пытается вернуться на самый верх российской власти потому изображает из себя самого грозного «ястреба войны».

Истерику сейчас в РФ закатывают очень многие политики, понимающие «линию партии и правительства». Вот и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие с украинской стороны, подтверждают, что «денацификацию и демилитаризацию» необходимо осуществить на всей территории Украины.

Как видим, снова звучат угрозы, снова льется ложь, снова игнорируется здравый смысл, мораль и нравственность. Клишас предлагает продолжить убийства и бомбежки мирных украинских городов, украинских стариков, женщин, детей. Ему и в голову не приходит ненормальность самого факта ведения войны России против Украины, которую еще недавно лживо и лицемерно именовали «братской».

Ложь, цинизм и лицемерие бурным потоком льется с российских телеканалов. К примеру, телеведущий Андрей Норкин назвал трех детей, убитых ракетой в Виннице, «сопутствующим ущербом». Это и есть русский фашизм во всем его ужасе! Ни в одной стране «загнивающего Запада» телеведущий никогда не посмел бы ляпнуть такое. Потому, что это судебное дело. Это конкретный, длительный тюремный срок. Но Норкин понимает, каковы нынешние «правила игры» в РФ.

Понимает это и военный эксперт Игорь Коротченко. Он известен в Азербайджане комментариями по карабахскому конфликту. Рассуждая о нем, Коротченко демонстрирует адекватность. Но она вмиг слетает с него, когда нужно рассуждать о ситуации в Украине. В качестве показательного примера приведу высказывания Коротченко в эфире «60 минут» с Ольгой Скабеевой.

«Совершено преступление – должно быть возмездие! Обстреляли не украинские области – обстреляли Россию! Херсонская область – это Россия! Запорожье – это Россия! Харьков – это Россия! Николаев – это Россия! Они стреляют по нам! Надо уничтожить все объекты железнодорожной инфраструктуры! Нанести удары по мостам! Обрушить все мосты в Днепр! Нанести удары по центрам государственного и военного управления Украины! Западные лидеры должны бояться приезжать в Киев! Мы должны заставить Зеленского на коленях приползти, чтобы он подписал полную и безоговорочную капитуляцию!», — заявил он.

Как видим, снова звучит наглая, циничная ложь. «Российскими» объявлены целые области Украины. Коротченко призывает к терактам. И все это как-то опровергает постулат Пескова о приказе Путина «избегать ущерба среди гражданских и работать аккуратно». Почему? Да потому, что истинная цель России — причинение максимального урона Украине, ее народу. Имеет место политика террора, запугивания, попытки оказания давления на страну, которая никогда не нападала на РФ и всего лишь хотела жить так, как считает для себя правильным.