Как Индия победила коронавирус

Индия справилась с ­инфекцией полным ­запретом прогулок на улицах, арестами и «палочной дисциплиной». Правда, есть проблема: поставив ситуацию «на паузу», в стране не понимают, как именно следует выходить из карантина, пишет АиФ.

Первым делом о коронавирусе (в Индии такое всегда популярно) разнеслись совершенно фантастические слухи. Дескать, болеют сугубо те, кто ест мясо, а чест­ные вегетарианцы ничем не заразятся. В результате в стране едва не разорилась половина птицефабрик (основной продукт питания в Индии – курица). Депутаты, министры и другие чиновники дружно пришли на ярмарку в Хайдарабаде и публично ели там жареную курятину, дабы личным примером спасти торговцев птицей.

Но далеко не все госдеятели оказались такими умными. Некоторые политики всерьёз призвали верующих избирателей… мазаться коровьим навозом в качестве лекарства, ибо корова тут – священное животное. Всемирной организации здраво­охранения пришлось опровергать миф о пользе фекалий.

Тем не менее за 4 месяца эпидемии в государстве с населением 1 млрд 350 млн COVID-19 заразилось лишь… около 100 тыс. человека, а умерли от инфекции немногим более 3 тыс. индийцев – ничтожный процент на огромную страну. Хотя ещё весной Индии предрекали самую чудовищную катастрофу со времён «испанки»: в ­1918–1919 гг. от этого гриппа погибли 18 млн (!) жителей крупных индийских городов, не имевших доступа к помощи врачей. Однако Индии удалось не только избежать множества жертв, но и объявить о скором выходе из карантина.