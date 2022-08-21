Посредническая роль в урегулировании конфликта между Россией и Украиной стала настоящим дипломатическим достижением для Турции.

Об этом говорится в статье, опубликованной во французской газете Le Figaro, передает Анадолу.

«Подобный дипломатический успех прежде всего демонстрирует более мирную и очень активную внешнюю политику Турции с шестой по величине сетью посольств в мире”, — следует из материала под заголовком «Как дипломатия Эрдогана сделала Турцию незаменимой на международной арене».

Если еще несколько назад на Западе критиковали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, то сегодня он преподносит себя миру в качестве миротворца и того, кто умеет выстраивать успешный диалог со всеми, отмечают авторы статьи.