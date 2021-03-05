Как члены Комиссии по помилованию принимают решение?

2 марта 2021 года состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

В ходе заседания были рассмотрено свыше 100 обращений.

В отечественных СМИ часто публикуются статьи о предвзятом отношении членов комиссии во время обсуждения обращений о помиловании. Мы решили выяснить, какие категории осужденных имеют право на помилование.

«Согласно «Положению о помиловании», утвержденного президентом 8 июля 2001 года, рассматриваться могут обращения о помиловании лиц, которые уже отбыли часть наказания или совершили преступления, которые не представляют большой общественной опасности», — сказала # правозащитник, руководитель Комитета защиты прав женщин имени Дилары Алиевой Новелла Джафароглу.

«Но зачастую помилование получают лица, которые не соответствуют данным требованиям. Чаще всего это относится к лицам, которые были арестованы по политическим мотивам», — сказала Новелла Джафароглу.

Член комиссии по помилованию, глава Фонда «Конституция» Алимамед Нуриев подтвердил высказывания Новеллы Джафароглу.

«Действительно согласно Положению «О помиловании», как правило, могут рассматриваться обращения лиц, которые совершили преступления, не представляющие большую общественную опасность. В комиссию также могут обратиться лица, совершившие менее тяжкие преступления. Но для этого они должны отбыть треть отведенного им наказания», — заявил # правозащитник Алимамед Нуриев.

Как отметил член комиссии, на помилование могут рассчитывать также лица, совершившие тяжкие преступления. «Но для этого они должны «отбыть» половину отведенного им наказания. За помилованием могут также обратиться лица, приговоренные к пожизненному сроку. Но для этого они должны «отсидеть» хотя бы десять лет. Однако данные требования вовсе не являются обязательными. Поэтому иногда помилование получают лица, которые не соответствуют данным требованиям», — сообщил правозащитник.

Другой член Комиссии по помилованию Рашад Меджид опроверг высказывания Алимамеда Нуриева. «Мы рассматриваем обращения только тех лиц, которые соответствуют требованиям «Положения о помиловании», — заявил Рашад Меджид.

По мнению адвоката, члена Президиума Коллегии адвокатов Мухтара Мустафаева, соблюдение правил «Положения о помиловании» о том, кто может рассчитывать на помилование, является обязательным. «И члены Комиссии по помилованию не имеют права менять эти правила», — сказал адвокат.