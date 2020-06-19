Как 200 чеченцев устроили дикую «битву» в Дижоне

Беспорядки в столице Бургундии — с поджогами машин, избиением людей, стрельбой под крики «Давай, давай!», «Vive la Tchetchenie!» и «Аллаху Акбар» — длились три вечера подряд. Это 200 чеченцев приехали из разных городов Франции и других стран Европы «отомстить» за «своего», избитого в драке с представителями местного магрибского «комьюнити».

Спокойствие в городе наступило 16 июня. Tе и другие собрались у мечети в окрестностях Дижона и в присутствии имамов (чеченского и тунисского) заключили мир.

Параллельно еще и в Ницце произошли стычки между представителями тех же «общин».

Разведка полиции и некоторые политики говорят о «переделе рынка наркотиков». Представители чеченской диаспоры категорически это отрицают и заявляют, что вынуждены бороться с беспределом наркоторговцев из-за бездействия полиции.

В Дижоне история начала бурно развиваться после того, как в ночь с 9 на 10 июня в кальянной Le Black Pearl в самом центре города избили группу людей, включая 19-летнего чеченца, который, по данным издания Marianne, пришел на выручку к своему другу-албанцу. Чеченец попал в больницу с серьезными черепно-мозговыми травмами.

После этого в чеченских группах в соцсетях стали распространяться призывы «на Дижон». В итоге в городе, по данным разных источников, в разные дни было от нескольких десятков до примерно 200 «мстителей», которые приехали не только из разных городов Франции, но и из Бельгии, Германии…

Разгромив кальянную, 12, 13 и 14 июня они «наводили порядок» в бедном квартале Грезий, в котором вроде бы живут обидчики и, предположительно, «торговцы наркотиками». В интернете много впечатляющих видео, снятых самими участниками беспорядков.

14-го один из местных жителей на огромной скорости рванул по направлению к толпе на машине, которая перевернулась, и только чудом никто не погиб. Водителя тут же избили представители чеченской стороны, он попал в больницу, мотивы его действий «выясняются».

Квартал Грезий горел и стрелял три вечера подряд. Дижон такого не видел как минимум со времен Второй мировой.

Потом прокурор города Эрик Матэ заявит: «Это не война, но это серьезнейшие события, небывалые для Дижона и даже для других мест (Франции)». (Новая газета)