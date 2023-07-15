Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует принять участие в выборах руководителя республики. Его слова приводит агентство «Грозный Информ».

«Когда срок истечет, с позволения Аллаха, снова пойду на выборы, и если народ изберет, буду продолжать работать», — сказал чеченский лидер на заседании регионального правительства.

Кадыров призвал граждан не верить в слухи о том, что его хотят «убрать» и назначить на его место другого человека. Политик подчеркнул, что на его место никого не ищут и, что он не допустит возникновения такой необходимости.

Рамзан Кадыров возглавляет Республику Чечня с 2007 года. В 2021 году, по официальным данным, он одержал победу на выборах с 99,7% голосов, побив собственный рекорд. Срок полномочий Кадырова истекает в 2026 году.