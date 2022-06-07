Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о начале крупного наступления в т.н. Луганской Народной Республике.

«Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов. Используя новые тактические приемы, они стали еще намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции», — рассказал Кадыров.

Он отметил, что значительная доля зарубежных поставок для украинской армии поступает на вооружение чеченских подразделений и народных милиций Донбасса в качестве трофеев.

«Наряду с уничтожением живой силы противника наши бойцы существенно пополняют свои боезапасы за счет трофейного вооружения. Как показывает практика, каким бы современным оружием ни экипировались националисты и бандеровцы, в случае наступления наших бойцов они тут же бросают все, что мешает им убежать от неотвратимого наказания. Но кара настигает каждого. Далеко не уйдете!», — подвел итог Кадыров.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о почти полном контроле России над территорией т.н. ЛНР.