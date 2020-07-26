Кадыров видит себя лауреатом Нобелевской премии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает несправедливыми санкции Госдепартамента США в отношении себя, поскольку он преуспел в борьбе с международным терроризмом, в отличие от американцев.

«Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!» — сказал Кадыров в эфире телеканала «Россия 1» (ВГТРК) в воскресенье.

Он отметил, что в то же время США не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке.

«Не может Америка ничего сделать, а мы благодаря президенту Владимиру Путину навели порядок, мирно живем, развиваемся. 1,5 млн населения спокойно живет, и чувствуем себя как дома. В Афганистане, Ливии каждый день убивают людей под их (США — ИФ) руководством, Сирия, Ирак (…) Кто хозяин всего этого?» — добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил о том, что жители республики готовы войти вслед за ним в «черный список», в который он был внесен государственным департаментом США.

В минувший понедельник государственный департамент США внес Кадырова в «черный список», обвинив в нарушениях прав человека. Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат.