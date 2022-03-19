Украинских националистов ждут карательные меры, если они добровольно не сложат оружие, пригрозил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Руководитель республики обратился «ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам», заявив, что районы городов, осажденных в рамках военной операции на Украине, зачищаются один за другим. «Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры», — написал Рамзан Кадыров.

Он также сообщили, что сотрудники чеченского спецназа захватывают в плен все больше украинских радикалов. При этом последние стараются оставить поле боя. «Действуют по проверенной схеме, одобренной высшим военным руководством Украины — бег без оглядки. К счастью для нас, данная тактика в последнее время не даёт ожидаемого результата», — заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров рассказал, что военные из Чечни спасли сотню мирных жителей в Мариуполе — их вывезли в безопасное место и обеспечили всем необходимым. По его словам, задачи по очищению населенного пункта «от вооруженных банд и шайтанов успешно решаются» (lenta. ru)