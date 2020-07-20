Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о введении новых санкций заявил, что «принимает бой» и выложил фото с огнестрельным оружием.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!», — написал Кадыров в Telegram.

Кадыров также приложил к посту фото из оружейной комнаты, где он держит в руках два ручных пулемета.

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.(ТАСС)