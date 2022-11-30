Глава Чечни Рамзан Кадыров написал пост в Telegram-канале в ответ папе римскому Франциску на слова о жестокости чеченцев и бурятов.

Чеченцы, по словам Кадырова, не начинают бой без предложения мира.

Он признал, что чеченцы ревностно относятся к защите Родины, религии и народа. При этом отметил, что в рядах военных нет ни алкоголиков, ни наркоманов, а каждый из военнослужащих не забывает про честь и достоинство на поле боя.

«И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов? <…> Просто он (папа Римский. — «Газета.Ru») стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ», — резюмировал Кадыров.

Ранее папа Римский Франциск в интервью христианскому журналу America назвал жителей двух российских регионов — Бурятии и Чечни — наиболее жестокими во время вооруженных действий в зоне спецоперации на Украине.