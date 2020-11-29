Кадры из села Шахбулаг Агдамского района View Larger Image Министерство обороны Азербайджана обнародовало видеокадры из села Шахбулаг Агдамского района. Редакция| 2020-11-29T12:37:46+04:00 29 ноября 2020, 12:53| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Покидающие Кельбаджар армяне сжигают дома и леса – ВИДЕОГенпрокуратура подготовила видеоролики на шести…Видеокадры выдвижения подразделений ВС Азербайджана…Ильхам Алиев дал интервью российскому агентству… В рубрике Суд Пенсильвании отказался признать недействительными почтовые бюллетени Gallery Суд Пенсильвании отказался признать недействительными почтовые бюллетени 29 ноября 2020, 11:37 Черногория объявила посла Сербии персоной нон грата Gallery Черногория объявила посла Сербии персоной нон грата 29 ноября 2020, 11:22 Трамп собрался оспорить итоги выборов в Пенсильвании Gallery Трамп собрался оспорить итоги выборов в Пенсильвании 29 ноября 2020, 10:49 Жена Трампа хочет написать мемуары Gallery Жена Трампа хочет написать мемуары 29 ноября 2020, 10:33 Российский контингент в Карабахе. Надолго? Gallery Российский контингент в Карабахе. Надолго? 29 ноября 2020, 10:00