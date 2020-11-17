Кадры, доказывающие большие потери армии оккупанта — ФОТО

Агентство France Press подготовило репортаж о Нагорном Карабахе. В материале особое внимание привлек снимок, на котором запечатлены сотни сброшенных в кучу касок армянских военнослужащих.

Это наглядно демонстрирует, насколько крупные потери понесла вражеская сторона.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что во время второй Карабахской войны нашей армией было уничтожено 2 400 армянских военнослужащих.

Экс-посол Армении в Ватикане, зять третьего президента страны Сержа Саргсяна Микаел Минасян считает, что эта цифра как минимум в два раза больше.

По его словам, служба национальной безопасности и министерство обороны доложили главе правительства Армении о гибели 4 750 солдат.(oxu.az)

A pile of Armenian army helmets lie on the ground at the edge of the army’s facility outside Stepanakert on November 15, 2020, where a Russian peacekeeping contingent deployed this week to set up checkpoints and positions in the region’s administrative centre Stepanakert. — Azerbaijan said on November 15, 2020, it had agreed to extend a deadline for Armenia to withdraw from a disputed district as part of a peace accord that ended six weeks of fierce fighting over the Nagorno-Karabakh region. Armenia lost around 2300 dead during the military conflict over this breakaway region. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

| 2020-11-17T11:31:02+04:00 17 ноября 2020, 13:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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