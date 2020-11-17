Кадры, доказывающие большие потери армии оккупанта — ФОТО

Агентство France Press подготовило репортаж о Нагорном Карабахе. В материале особое внимание привлек снимок, на котором запечатлены сотни сброшенных в кучу касок армянских военнослужащих.

Это наглядно демонстрирует, насколько крупные потери понесла вражеская сторона.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что во время второй Карабахской войны нашей армией было уничтожено 2 400 армянских военнослужащих.

Экс-посол Армении в Ватикане, зять третьего президента страны Сержа Саргсяна Микаел Минасян считает, что эта цифра как минимум в два раза больше.

По его словам, служба национальной безопасности и министерство обороны доложили главе правительства Армении о гибели 4 750 солдат.(oxu.az)