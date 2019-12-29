Кабмин Азербайджана провел совещание по поводу поэтапного внедрения в стране ОМС

С первого января 2020 года в Азербайджане поэтапно будет внедряться система обязательного медицинского страхования (ОМС).

Под председательством премьер-министра Али Асадова прошло совещание, посвященное проведенной направлении работе, а также вопросам поэтапного внедрения ОМС с нового года.

Начиная с 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд важных указов и распоряжений в сфере ОМС. Выступивший на совещании, премьер-министр Али Асадов сказал, что с 2017 года началось применение ОМС в стране в качестве пилотного проекта. В рамках проекта, реализованного в городе Мингячевир, Евлахском и Агдашском районах около 370 тысяч жителей обеспечены бесплатными медицинскими услугами на основе базового страхового пакета. Постановление Президента Ильхама Алиева о внедрении в стране ОМС, которое широко применяется во многих государствах, является очередным показателем того, что в центре государственной политики стоит человеческий фактор. Согласно закону, который вступит в силу с первого января 2020 года, государство выделит средства в размере 900 миллионов манатов — 90 манатов на каждого человека. Это наглядный пример социально ориентированных реформ государства и заботы о населении.

Было отмечено, что с первого января ОМС будет внедрен на территории Нахчыванской АР и 23 регионов, с первого апреля — еще в 20 регионах, с первого июля — в 15 регионах, а с первого октября в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. Таким образом, до конца 2020 года все регионы Азербайджана будут охвачены обязательным медицинским страхованием.