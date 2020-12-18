Кабмин Азербайджана прокомментировал вопрос работы объектов общепита во время карантина

Обнародованы правила работы и обслуживания клиентов в объектах общепита, в том числе в ресторанах, кафе и чайных домах в период особого карантина в Азербайджане.

Постановлением Кабмина Азербайджана от 8 декабря 2020 года № 488 определен перечень направлений деятельности в период особого карантинного режима, установленного на территории Азербайджана.

Сферы деятельности, предусмотренные в Перечне, могут функционировать все дни недели до 18 января 2021 года. Согласно п. 5.5 Перечня, объекты общепита, в том числе рестораны, кафе и чайные дома, могут лишь осуществлять доставку или работать на основе онлайн-продаж.