Кабмин Азербайджана прокомментировал постановление о заключении срочных трудовых договоров

Кабмин Азербайджана прокомментировал постановление о внесении изменения в решение «Об утверждении единой бюджетной классификации Азербайджана» № 440 от 11 октября 2018 года, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно пункту 3.2 постановления Кабмина № 514 от 28 декабря 2019 года, трудовые отношения с внештатными сотрудниками организаций, финансируемых из госбюджета (в том числе, получающие финансовую помощь), с 1 января 2020 года могут оформляться срочным трудовым договором или на основании гражданско-правового договора по выполнению конкретных проектов, программ, срок осуществления которых известен.

| 2019-12-30T18:49:53+00:00 30 декабря 2019, 19:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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