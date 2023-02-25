Педагогам государственных общеобразовательных учреждений повысят зарплату, правда, рост этот будет ниже инфляции, и новые оклады они получат не с начала календарного года, а только в феврале.

Повышение учительских зарплат волнует работников образования с самого начала процедуры индексации зарплат и пенсий. Так что решение несколько разрядило напряженность. С февраля оклады учителей государственных общеобразовательных учреждений поднимутся на 10 процентов. Повышение касается педагогов, которые прошли диагностическое оценивание, а также директоров, заместителей директоров и руководителей допризывной подготовки.

Предложения по повышению заработной платы учителям правительство получило в начале февраля, указ подписан 23-го, а прибавка к зарплате будет начислена с 1 февраля, комментирует депутат и эксперт Вугар Байрамов.

Публичные спикеры от образования уже назвали это решение элементом социально направленной политики правительства. По словам специалиста Надира Исрафилова, повышение заработной платы учителей вытекает из социально ориентированной политики государства.

«Ежегодно в этом направлении предпринимаются важные шаги, — уверен он. – Распоряжение главы государства увеличить заработную плату педагогам явное тому свидетельство. Немногим раньше повысили студенческие стипендии, и это в очередной раз подтверждает, что сфера образования в приоритете у государства, а утвержденная указом Президента в 2013 году стратегия развития образования показала успешные результаты. Одна из основных ее целей – повышение репутации учителя. А поскольку, говоря о качестве образования, у нас принято ссылаться на низкие зарплаты учителей, этой и прежними мерами делается все возможное для повышения веса педагогических работников».

В декабре средняя зарплата учителей была объявлена бакинским управлением образования на уровне 867 манатов. На самом деле их оклады зависят от диплома, диагностического оценивания, количества часов и пр. По данным профильного министерства, летом минувшего года зарплата 4439 педагогов, имеющих шесть часов в неделю, не превышала 150 манатов. Сообщалось, что всего в общеобразовательных учреждениях страны 140 тыс. учителей. Свыше 100 тыс. педагогов имеют 12 и более часов. По этой логике, получают они 300 манатов и выше.

По мнению ряда аналитиков, повышение не дотянуло до прошлогодней инфляции в 14 процентов, а должно было превысить эту планку, чтобы покупательная способность зарплат педагогов была на уровне начала прошлого года. Другой вопрос – повышение зарплат с февраля, тогда как календарный год начинается с января. Наконец, новые оклады получат не все учителя, а только те, кто прошел диагностическое оценивание. Повышение не касается множества сотрудников образования, которые не прошли диагностику.

Кстати, немногим ранее указом об определении ежемесячной надбавки к зарплате преподавателей государственных общеобразовательных учреждений, доплаты учителям определяются с сентября минувшего года результатами сертификации.

По мнению экономиста Эльданиза Амирова, повышение зарплаты педагогов – похвальный шаг, однако в связке с результатами сертификации нарушается принцип равенства. «Скажем, если не получилось сертифицировать всех учителей в 2022 году и этот процесс завершится позже, тогда следовало повышать оклады или с сентября, или же с того времени, когда все педагоги пройдут этот процесс. Хочу особо подчеркнуть, что указ главы государства создает большие возможности для высококомпетентных педагогов и заслуживает всех похвал. Ведь это здорово, что преподаватели, набравшие свыше 50 баллов на тестовом этапе аттестации, смогут рассчитывать на прибавку к зарплате».

По мнению аналитика, все в этом решении чин чином, но остается учесть определенные моменты:

«В подходах к реализации этого решения нормально ожидать соблюдения принципа равенства. Если учителя, работающие, скажем, в городе «А» с тем же количеством учеников и уровнем профессиональной подготовки будут аттестованы на год позже, чем учителя, работающие в городе «Б», в этом нет вины первых. А ведь разница в зарплате существенная…».