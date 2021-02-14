Йенс Столтенберг: «НАТО предстоит принять сложное решение по Афганистану»

НАТО предстоит принять непростое решение по вопросу дальнейшего присутствия в Афганистане, поскольку насилие со стороны радикального движения «Талибан» продолжается. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье.

«Мы можем сохранить присутствие и продолжать наше военное участие. Или мы можем покинуть Афганистан и рискнуть, что страна снова станет убежищем для террористов. Нет простого выбора», — отметил он. По его словам, на видеоконференции в ближайшую среду эту тему будут обсуждать представители стран — членов НАТО. Генсек сказал, что ни одна страна альянса не хочет оставаться в стране дольше, чем это необходимо.

Столтенберг добавил, что «Талибан» «должен сдержать свои обещания: сократить насилие и прекратить свои связи с террористическими группами». «Вместо этого мы видим неприемлемый уровень насилия со стороны талибов, которое также направлено против врачей, судей и журналистов», — сказал он. (ТАСС)