Израиль назвал «плохой идеей» план США вновь открыть консульство в Иерусалиме, которое традиционно было базой для дипломатических контактов с палестинцами, сообщает Голос Америки.

В Израиле заявили, что такой шаг может дестабилизировать новое правительство во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом.

Предыдущая администрация президента Дональда Трампа дала понять, что она поддерживает притязания Израиля на Иерусалим в качестве его столицы, перенеся в этот город посольство США из Тель-Авива и включив консульство в состав этой миссии.

Это был один из нескольких шагов, возмутивших палестинцев, которые хотят, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей их будущего государства.

Президент Джо Байден обещал восстановить отношения с палестинцами, поддержать двухгосударственное решение израильско-палестинского конфликта и продвинуться вперед в вопросе о возобновлении работы консульства.

Оно было закрыто с 2019 года, когда палестинскими вопросами стало заниматься посольство.

«Мы считаем, что это плохая идея, – заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возобновлении работы консульства. – Иерусалим – суверенная столица Израиля и только Израиля, и поэтому мы не считаем это хорошей идеей».

«Мы знаем, что у администрации Байдена другой взгляд на это, но поскольку это происходит в Израиле, мы уверены, что они очень внимательно нас слушают», – добавил он.