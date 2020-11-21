Израильский министр направила письмо председателю Госкомитета

Министр по Вопросам Диаспоры Государства Израиль Омер Янкелевич направила письмо председателю Государственного Комитета Азербайджанской Республики по Работе с Диаспорой Фуаду Мурадову. В письме подчеркивается, что Азербайджанская Республика является значимым партнером Государства Израиль, также отмечается незаменимая роль еврейской общины Азербайджана и азербайджанской общины Израиля в укреплении связей между двумя странами.

Госпожа Янкелевич особо отметила важность укрепления межведомственного сотрудничества с целью сохранения высокого уровня отношений между нашими странами и связей между общинами наших народов.

Также госпожа министр отметила важность и незаменимую роль проведенной виртуальной встречи с председателем Комитета господином Мурадовым в укреплении связей между двумя общинами, а также поблагодарила Фуада Мурадова за аудиенцию.

Госпожа министр также выразила желание посетить Азербайджан в ближайшем будущем.