Израильский демарш Зеленского

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль вызвал значительный резонанс в обществе. Еще до поездки развернулась дискуссия о необходимости и желательности участия во Всемирном форуме памяти Холокоста. Причин было несколько и многим в Украине они казались весомыми.

Хотя в форуме приняли участие почти 50 глав государств и правительств выступили на них только представители главных стран антигитлеровской коалиции. Это с самого начала вызвало недоуменные вопросы. Почему так. Ведь при всем огромном вкладе в разгром гитлеризма США и Великобритании на их территории не было Холокоста. Как раз в Украине и Польше больше всего погибло евреев в нацистской машине смерти. Почему же не дали выступить главам этих стран. Ведь именно в Польше больше всего оказалось праведников мира — тех бесстрашных людей, которые спасали евреев.

И в Украине их было очень много. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Зеленский рассказал три истории. Одна была о крымской татарке Саиде Арифовой, которая была воспитателем в бахчисарайском садике и спасла 88 еврейских детей, выдав их за крымских татар.

Вторая — об украинском греко-католическом священнике Емельяне Ковче, который спасал евреев, выдав им около 600 метрик о крещении, — и отказался досрочно покидать концентрационный лагерь Майданек с 700 заключенными, хотя дома его ждали шестеро детей. «И я расскажу еще одну историю — историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители, стали жертвами Холокоста: их расстреляли немецкие оккупанты, ворвавшиеся в Украину. Остался четвертый брат — в то время он был на фронте. Он вернулся живым, прошел Вторую мировую войну… Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год — внук. Через 40 лет внук стал президентом — и сегодня он стоит перед вами, господин премьер-министр».

Второй фактор, вызвавший весьма настороженное отношение к форуму, — это очевидное желание Владимира Путина использовать эту площадку для политической исторической демагогии с попыткой обелить роль СССР в развязывании Второй мировой войны.

Российский президент в своем выступлении, и это можно было легко предположить, припишет именно России решающий вклад в победу над Германией и будет принижать или вообще не упомянет, что и произошло, участие других стран и народов в разгроме фашизма.

Путин обрядился в тогу борца с антисемитизмом, но при этом поддерживает Иран с его желанием уничтожить Израиль. Соединение несоединимого и рождает нежелание, по крайней мере, значительной части украинского общества, участия официальных лиц в подобных мероприятиях. И это при том, что антисемитская волна поднимается в России все круче и не замечать это просто невозможно. Да и вообще сам форум в значительной степени финансировался из российских источников и это определило его излишнюю политизированность.

К этому добавилось неучастие в форуме польского президента Анджея Дуды и литовского Гитанаса Науседы. Именно Польша, при всех сложностях в отношениях Варшавы и Киева, а также страны Балтии и Литва в частности являются главными и верными союзниками Украины в противостоянии российской агрессии. Участие в форуме украинского президента в таких условиях было бы однозначно воспринято в соответствующих столицах как крайне недружественный шаг.

С другой стороны, украинская сторона сделала запрос о возможной встрече президентов Зеленского и Путина на полях форума. В Киеве четко заявили, что на такой встрече поднимут вопрос об обмене пленными и заключенными. В частности, о судьбе крымско-татарских политзаключенных, которых приговорили к длительным срокам заключения. Есть большие опасения за их жизнь в колониях строгого режима в северных регионах России.

В своем интервью израильской газете The Times of Israel накануне визита в Иерусалим Владимир Зеленский объяснил, что вопрос окончания войны, освобождения пленных и заключенных для него первоочередной. И ради этого он готов пойти на очень многое. Люди для украинского лидера прежде всего.

Интересно, что в Москве долго вообще отмалчивались, потом ссылались на плотный график Путина и в конце концов невнятно сказали, что встреча возможна. Видимо это обстоятельство и заставило Зеленского поехать в Израиль. Хотя возможность встречи с Путиным с самого начала вызывала большие сомнения. Даже несколько странно, что в Киеве надеялись на встречу и при этом не учли очевидных причин нежелания начальника государства российского вообще о чем-то говорить с Зеленским.

Во-первых, Путин не может простить отказа лидера Украины подписать капитуляцию в Париже на встрече в нормандском формате. Это произошло неожиданно, а такого в Кремле не прощают и запоминают надолго.

Во-вторых, Путин недооценил Зеленского из-за представления, что вчерашний актер и шоумен не может противостоять опытному и искушенному в международных делах лидеру России. Оказалось, что может и довольно успешно.

В-третьих, простой обмен Москве не нужен. Она хочет значительных уступок со стороны Киева, а вот добиться их не может. С точки зрения Путина не о чем разговаривать. Российских заключенных в украинских тюрьмах ему не жалко. Пусть посидят до лучших времен. При этом не известно, когда они наступят.

Крутой поворот наступил, когда украинская делегация поняла, что встречи не будет. Последние иллюзии в возможность договориться с Путиным рассеялись как розовый туман. Оставалось решить, как поступать в такой ситуации.

Здесь Зеленский предпринял демарш, которого от него точно не ожидали. Он и украинская делегация отказались от своих мест в зале в пользу жертвам Холокоста, ради которых и проводился форум. Точно также поступили израильские министры окружающей среды Зеев Элькин, науки Офир Акунис, строительства Ифат Шаша-Битон, образования Рафи Перец, регионального сотрудничества Цачи Ханегби, юстиции Амир Оана, а также секретарь кабинета министров Цаи Браверман и генеральный директор канцелярии премьер-министра Ронан Перец.

В Москве заявили, как и следовало ожидать, что встреча не состоялась, так как Зеленский не присутствовал на форуме.

Интересна реакция израильской прессы. Руководство израильского мемориального комплекса Яд Вашем, которое и проводило форум выразило недоумение, что вполне понятно.

Левая газета Haaretz (Страна) и The Jerusalem Post ограничились тем, что опубликовали цитаты Зеленского и заявления Яд Вашем, без комментариев действий обеих сторон.

Газета The Times of Israel опубликовала более развернутый материал, в котором напомнила, что «лишь 30 из 800 мест на церемонии были зарезервированы для тех, кто пережил Холокост, что вызвало смятение ряда выживших и членов их семей, оставшихся без приглашения».

Израильская русскоязычная газета «Вести» сообщила, что «вместо церемонии» президент Украины посетил Стену плача и помолился за мир. «Владимир Зеленский прибудет в Яд Вашем в индивидуальном порядке, чтобы воздать дань памяти погибшим и почтить Праведников народов мира, спасавших евреев. Среди таких праведников были сотни (на самом деле тысячи — авт.) украинцев».

Своим демаршем Зеленский решил еще одну проблему. Он фактически стал рядом с польским и литовским президентами, которые не приемлют желание Путина ревизовать историю и превратить ее в политический инструмент оправдания экспансии и захвата чужих территорий.

Отношения с западными соседями Украины чрезвычайно важны и нужно делать все, чтобы они были хорошими и союзническими. Своим демаршем Зеленский сделал правильный шаг в этом направлении.

Что касается отношений Украины и Израиля, то они остались на прежнем уровне, о чем говорит встреча Зеленского и Нетаньяху. И это тоже неплохой результат с учетом очевидного пророссийского крена в израильской политике.