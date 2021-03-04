Израильские врачи поставили глазные протезы 28 гази Отечественной войны

«Как известно, по инициативе Фонда YAŞAT, при организационной поддержке посольства Израиля в Азербайджане и Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой с целью оказания медико-гуманитарной помощи Азербайджану из Израиля прибыла делегация офтальмологов. В настоящее время продолжается обследование и лечение наших ветеранов (гази) израильскими врачами».

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил глава Фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов.

По его словам, за 5 дней израильские врачи обследовали 132 участника Отечественной войны, получивших ранения: «22 из них прооперированы, 28-ми поставлены глазные протезы, а остальные будут прооперированы в ближайшие дни».

Э.Гусейнов отметил, что операции проводятся успешно.

«Делегация врачей из 8 человек, приглашенная в нашу страну в рамках гуманитарной помощи для проведения офтальмологических операций и лечения наших гази, раненых в Отечественной войне, прибыла на неделю. Врачи проводят обследование и оперируют военнослужащих, получивших травмы глаз на войне», — сказал Э.Гусейнов.

Глава Фонда YAŞAT назвал число ветеранов, которые до сих пор были обследованы турецкими врачами: «За прошедший период в Азербайджан прибыла группа врачей и из Турции. Турецкие врачи обследовали 154 наших гази и теперь оценивают результаты обследования».

Он также отметил, что 24 гази были отправлены в Турцию для продолжения обследования и лечения: «Несколько гази уже успешно прооперированы. В ближайшие дни они завершат лечение и вернутся в страну».