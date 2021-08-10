Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) получил необходимое разрешение от Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана на осуществление израильскими авиакомпаниями Arkia Airlines и Israir Airlines авиаперевозок по направлению Тель-Авив — Баку — Тель-Авив.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Так, с 15 августа авиакомпания Arkia Airlines получила необходимое разрешение для осуществления полетов из Тель-Авива в Международный аэропорт Гейдар Алиев и обратно два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

По тому же маршруту с 15 августа разрешение предоставлено на осуществление рейсов еженедельно по понедельникам и пятницам для авиакомпании Israir Airlines. С 18 августа в расписание авиаперевозчика добавится еще один дополнительный рейс — по средам.

Помимо этого, AZAL также два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям – выполняет специальные рейсы по маршруту Тель-Авив — Баку — Тель-Авив.