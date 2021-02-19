Израильская полиция не пропустила палестинцев на пятничную молитву в мечеть «Аль-Акса»

Израильская полиция не разрешила жителям оккупированного Западного берега реки Иордан въезд в Восточный Иерусалим для совершения пятничной молитвы в одной из святынь ислама — мечети «Аль-Акса», сообщает Анадолу.

Сотни палестинцев, прибывших из различных районов страны, собрались рано утром у КПП на въезде в Старый город.

Несмотря на рост напряженности, палестинцев так и не пропустили в город и они вернулись на автобусах обратно на Западный берег Иордана.

Между тем, в пятничной хутбе, озвученной в мечети «Аль-Акса», был озвучен призыв к исламскому миру не игнорировать проблемы, с которыми сталкиваются мусульмане в Палестине.

| 2021-02-19T21:41:25+04:00 19 февраля 2021, 22:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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