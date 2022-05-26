Израиль не одобрил поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Spike, которые производятся в Берлине по израильским лицензиям и технологиям. Этот вопрос обсуждался во время визита генерального директора Минобороны страны Амира Эшеля в США, пишет Axios.

По данным информационного портала, две недели назад заместитель американского министра обороны по политическим делам Колин Кол попросил Эшеля разрешить передать третьей стороне ракеты, изготовленные в Германии на израильском заводе. Власти Израиля ответили отказом.