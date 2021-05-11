Израиль задействовал 80 летательных аппаратов для ударов в секторе Газа

Армия Израиля задействовала 80 летательных аппаратов для одновременных ударов по 150 целям ХАМАС в секторе Газа.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

«Впервые за долгое время мы задействовали 80 летательных аппаратов одновременно в одной операции с целью ударить по порядка 150 ракетным шахтам, откуда пускают ракеты ХАМАС и «Исламский джихад», по большей части в северной части сектора Газа, но не только», — сказал Конрикус на брифинге. Он отметил, что в том числе был задействован истребитель F-35.

Отметим, что армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».