Израиль за полтора года атаковал не менее десяти иранских судов

Израиль за последние полтора года атаковал не менее десяти иранских судов, преимущественно, перевозивших нефть в Сирию, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в регионе и в администрации США.
По данным издания, с конца 2019 года Израиль применял оружие, в том числе подводные мины, против иранских судов в Красном море и других районах Ближнего Востока.
Израиль, как пишет WSJ, опасается, что Иран использует доходы от продажи нефти для финансирования экстремизма на Ближнем Востоке.(РИА Новости)
| 2021-03-12T13:24:42+04:00 12 марта 2021, 13:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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