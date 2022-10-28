Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна рассматривает Турцию как «важного глобального игрока», с которым она может развивать отношения во многих областях.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, Ганц рассказал журналистам в аэропорту Эсенбога в Анкаре, комментируя итоги визита в Турцию.

Ганц отметил, что Турция и Израиль столкнулись со многими вызовами в вопросе безопасности. «Отношения в сфере обороны, которые мы восстанавливаем, будут способствовать стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, в том числе благодаря позитивному влиянию Соглашения Авраама», — сказал он.

Израильский министр подчеркнул, что обе страны стремятся поддерживать стабильность, безопасность и мир в регионе. По его словам, для борьбы с терроризмом необходимо сотрудничество.

«Я хотел бы поблагодарить президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, министра [национальной обороны Турции Хулуси] Акара и силы безопасности за сотрудничество, которое спасет жизни израильских граждан и еврейской общины, столкнувшихся с террористической угрозой», — сказал Ганц.

Ганц также заявил, что поручил своей команде поддерживать стабильные отношения и держать открытыми каналы диалога с Турцией.

«Израиль рассматривает Турцию как важного глобального игрока, с которым может развивать отношения во многих областях, в том числе экономической и оборонной, и сотрудничать в обеспечении стабильности всего региона», — сказал Ганц.