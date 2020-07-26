Израиль протестует против Нетаньяху

Во многих городах Израиля прошли акции протеста с осуждением политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Акции прошли также в Западном Иерусалиме и Тель-Авиве, сообщает Анадолу.

Участники многотысячных акций потребовали отставки действующего премьера, обвинив его в коррупции.

Израильтяне недовольны также безуспешными мерами правительства по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Израиль переживает вторую волну коронавирусной инфекции, уровень безработицы в стране достиг 20 процентов.

В ходе демонстрации у администрации премьер-министра в Западном Иерусалиме, протестующие скандировали: «Вернись домой, Нетаньяху».

Протестующие держали в руках черные и красные флаги, некоторые демонстранты надели футболки с надписью «преступный премьер-министр».

У здания администрации премьера собралось также небольшое количество сторонников Нетаньяху.

Чтобы избежать столкновений полиция установила баррикады между двумя группами.