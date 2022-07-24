Закрытие еврейского агентства «Сохнут», которое занимается репатриацией, ударит по отношениям Израиля и России. Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

Он созвал совещание на высшем уровне, чтобы обсудить ситуацию. Среди прочих, в нем приняли участие глава Министерства алии и интеграции, министр финансов и министр строительства и жилищного строительства.

Лапид подчеркнул, что еврейская община в России велика, и ее проблемы обсуждаются на всех официальных переговорах с Москвой; а закрытие «Сохнут» станет «серьезным событием, которое повлияет на отношения». В связи с этим Израиль отправит в Россию делегацию для переговоров по данному вопросу.

Премьер-министр поручил юридической делегации быть готовой выехать в Москву, как только будет получено российское одобрение переговоров, и приложить все усилия для максимизации правового диалога, в то же время продолжая продвигать высокопоставленный политический диалог по этому вопросу.