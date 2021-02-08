Израиль — первая страна, где от COVID-19 вакцинировались более половины жителей

Израиль стал первой страной в мире, где более половины жителей страны привились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои подсчеты, ведущиеся на основе официальных данных и информации СМИ.

Отмечается, что вакцинировались от коронавируса в израильском государстве, где проживает 8,9 млн человек, — 5,54 млн граждан, или 62,42% населения.

На второй позиции по объему привитого населения оказались Объединенные арабские эмираты (44,79%), на третьей — Сейшельские Острова (40,49%).

Отметку в 10% привитых жителей преодолела Великобритания вместе с заморскими территориями (18,95%), а также США (12,84%) и Бахрейн (11,63%).

По количеству людей, получивших вакцину (42 млн человек), в мире по-прежнему лидируют США. На втором месте оказался Китай (31,2 млн привитых), на третьем — Великобритания (12,6 млн).

Ранее сообщалось, что число сделавших прививку от COVID-19 в мире превысило число заболевших.