Пожалуй, ни для кого не секрет, что сегодня Израиль является главным внешним раздражителем для муллократского режима Ирана. Свое негативное отношение к Тель-Авиву Тереган проявляет не только напрямую, но и опосредованно.

Речь идет о попытках Тегерана навязать свою политическую волю другим странам, намерении воспрепятствовать установлению отношений с Израилем. В первую очередь, это касается, конечно же, Азербайджана, который на протяжении последнего времени неоднократно сталкивался с менторским, и, пожалуй даже, с хамским тоном Ирана.

Видите ли, наш южный сосед недоволен тем, что азербайджано-израильские связи укрепляются с каждым днем, расширяется сотрудничество в военно-политической, экономической и культурной сферах.

В конце марта сего года Азербайджан спустя долгие годы наконец открыл свое посольство в Израиле, что вызвало настоящую истерику в иранских правительственных и духовных кругах. Воинственная риторика и провокации иранских кругов в отношении Азербайджана (нападение на посольство в Тегеране, покушение на депутата Фазиля Мустафу) наблюдались как в преддверии открытия посольства, так и после этого события.

Впрочем, несмотря на агрессивность и злопыхательство Ирана Азербайджан и не собирался выстраивать свои внешние отношения в угоду кому-либо, тем более, Ирану, и связи между Баку и Тель-Авивом развиваются по нарастающей.

На днях же, а точнее в четверг, произошло событие, также связанное с израильской тематикой, но на сей без азербайджанского фактора. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн открыл постоянное посольство своей страны в столице Туркменистана, установив ближайшее дипломатическое присутствие своей страны к Ирану.

«Я приехал, чтобы открыть посольство Израиля в 17 километрах от границы с Ираном и провести серию встреч с президентом и другими официальными лицами», — написал Коэн.

В видеообращении после встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым Коэн назвал свой визит «историческим» и сказал, что связи Израиля с «энергетической сверхдержавой» Центральной Азии имеют стратегическое значение.

Таким образом, пока иранские муллы бились в истерике и изрыгали бессильную злобу из-за тесных отношений между Азербайджаном и Израилем, «враг» подкрался «незаметно» с другой стороны.

Однако, на удивление, Тегеран хранит молчание (во всяком случае, пока), не выказывая негатив ни до, ни после открытия посольства Израиля в Туркменистане. Повторюсь, что с Азербайджаном была совсем иная картина.

С чем же связано подобное олимпийское спокойствие Ирана? На этот и другие вопросы в беседе с # ответил азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

По словам политолога, в первую очередь, тишина со стороны Ирана обусловлена тем, что Азербайджан и Туркменистан – разные по уровню сотрудничества с Израилем страны.

«Туркменистан, в отличие от Азербайджана, не сотрудничает с Израилем в военно-технической сфере, а также не является поставщиком энергоресурсов в эту страну. То есть, между нашими странами в данном вопросе есть разительная разница. Впрочем, все еще впереди, и все может быть», — сказал он.

Далее он отметил, что израильский контекст является для Ирана по-большому счету поводом повышения градуса напряженности в отношении Азербайджана и его региональной политики на Южном Кавказе.

«Однако, что бы ни предпринимал Иран, в большинстве случаев эти действия безосновательны. Кроме того, Тегеран все еще пытается влиять на Баку посредством Еревана. Ранее это была поддержка Армении как агрессивного государства в отношении Азербайджана, а на данном этапе, в поствоенный период, содействие проявляется в стимулировании Еревана не подписывать мирный договор, и всеми возможными способами повышать сопротивляемость армян Карабаха», — подчеркнул Фархад Мамедов.

Наш собеседник также заявил, что Иран ограничен в ресурсах на Южном Кавказе, и потому, вряд ли, «у него что-то получится в краткосрочной и среднесрочной перспективе».