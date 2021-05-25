Израиль открыл во вторник грузовой КПП «Керем Шалом» и пограничный переход «Эрез» на границе с сектором Газа, а также восстановил зону рыболовства у побережья анклава для палестинских моряков до шести морских миль (около 11 км). Об этом сообщает газета The Times of Israel, отмечая, что рыболовная зона была упразднена, а переходы были закрыты властями Израиля более двух недель назад после начала ракетных обстрелов израильских городов из сектора 10 мая.

По данным газеты, КПП «Керем Шалом» открывается для доставки топлива и гуманитарной помощи в сектор Газа, а переход «Эрез» открыт для прохода по гуманитарным соображениям и для представителей организаций, оказывающих помощь.

«Эти шаги, одобренные политическим руководством [Израиля], обусловлены сохранением стабильности и безопасности», — говорится в заявлении Управления по координации действий израильского правительства на палестинских территориях при Минобороны еврейского государства.