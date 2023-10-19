Военная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет «невиданной по свирепости» и не похожей ни на одну из прошлых операций израильской армии в регионе, рассказали Reuters восемь чиновников в Израиле, странах Ближнего Востока и Запада.

По их словам, стратегия Израиля заключается в том, чтобы разрушить инфраструктуру сектора даже ценой большого числа жертв среди мирного населения и отодвинуть палестинское население на юг, ближе к границе с Египтом.

Также израильская армия готовится взорвать сеть подземных тоннелей, которые использует ХАМАС для своих операций, отметили три собеседника в Тель-Авиве. При этом они признали, что у них нет четкого представления, что будет после окончания боевых действий.

Этим же вопросом обеспокоены США и арабские страны. «У Израиля нет эндшпиля для Газы. Их стратегия — сбросить тысячи бомб, все разрушить и уйти, но дальше-то что? У них нет стратегии на послезавтра», — сказал один из источников на Ближнем Востоке.

По словам источника в Вашингтоне, во время визита президента США Джо Байдена в Израиль 18 октября госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнули необходимость сосредоточиться на послевоенном плане для Газы.

В свою очередь, Байден признал право Израиля добиваться справедливости после атаки ХАМАС, но призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху не повторять ошибок США после теракта 11 сентября 2001 года. Он напомнил, что большинство палестинцев — это не ХАМАС, а сама группировка не представляет палестинский народ.

Несмотря на грозные планы, в Вашингтоне сомневаются, что Израилю удастся уничтожить ХАМАС или страна захочет повторно оккупировать сектор Газа. Под Газой находится «подземный город тоннелей, по сравнению с которыми тоннели Вьетконга выглядят детской забавой», отметил один из источников.

Более вероятным сценарием может быть ликвидация или пленение как можно большего числа боевиков, уничтожение части тоннелей и ракетных заводов, говорит собеседник среди американских чиновников.

Вашингтон предлагает привлечь к управлению сектором Газа Палестинскую администрацию, которая потеряла контроль над ним после захвата власти движением ХАМАС, говорят источники. Однако они выражают сомнение в возможности эффективно управлять полуэксклавом.

Идея по превращению Газы «из тюрьмы под открытым небом во что-то большее, намного лучшее» больше подходит «для далекой-далекой галактики, а не для планеты Земля», сказал бывший переговорщик США по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер.

С начала войны между Израилем и ХАМАС в Израиле погибли 1403 человек, еще 3,8 тыс. ранены. В секторе Газа число погибших достигло 3478 человек, а свыше 12 тыс. пострадали. (moscowtimes.ru)