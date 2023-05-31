Справка о прохождении медицинского осмотра сторонами, желающими вступить в брак, будет составляться в электронном виде и передаваться медицинским учреждением в Министерство здравоохранения, а затем в соответствующую информационную систему Министерства юстиции.

Как сообщает АПА, это отражено в поправке к «Семейному кодексу», утвержденной сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно Кодексу, выписка из судебного постановления о расторжении брака, признании его недействительным будет немедленно передана в соответствующую информационную систему Министерства юстиции через информационную систему «Электронный суд».