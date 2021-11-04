Интернет-издание # продолжает рубрику «ПО ЗАКОНУ», в которой читателям при необходимости дается бесплатная юридическая консультация. Рубрика преследует цель устранить правовую безграмотность населения и расширить практику обращения граждан за помощью к правоведам. Никакого самосуда…

На написание данной статьи меня подтолкнуло широкое обсуждение в соцсетях пользователями прав журналистов. Речь шла о мужчине, задержанном по обвинению в изнасиловании 11-летней дочери сожительницы в Имишли. Общественность разделилась на два лагеря — одни являются сторонниками распространения информации о насильнике и, вообще, считают, что его нужно четвертовать, а другие диванные эксперты уверены в том, что до решения суда никто не имеет права публиковать информацию, порочащую честь и достоинство гражданина, даже если тот обвиняется в самом тяжком преступлении.

Надо сказать, что дискуссии на эту тему возникают периодически и во многих странах.

Более того, даже профессиональные юристы нередко затрудняются точно установить грань между опубликованными мнениями, комментариями и фактами. Поэтому судьи и юристы в разных странах принимают активное участие в ликвидации правовой безграмотности журналистов. Эта практика оказалась бы очень полезной и для Азербайджана.

Ведь сегодня журналисты имеют широкие возможности доносить свои суждения до миллионной аудитории, а с другой стороны, большая их часть слабо представляет себе, в каких формах она вправе это делать. Это очень серьезная проблема.

Журналистика — это особенная профессия, особый род публичной службы и сам Закон Азербайджанской Республики «О СМИ» представляет собой общественный договор, санкционированный государством, по которому журналисту передаются достаточно серьезные полномочия и, с другой стороны, общество вправе требовать от прессы выполнять правовые предписания для защиты информационной, общественной безопасности и морали. Потому что критика должна быть доказательной, а доказательства — абсолютно проверенными. И главное, журналист не должен участвовать в войне компроматов.

Поэтому в каждой азербайджанской редакции так необходим свод практических правил. Потому что, если некоторые понимают, как нужно работать, многие не имеют представления даже о том, как необходимо строить статью и с чего начинать. Нужна литература, которая стала бы для журналистов своего рода учебным пособием, помогла бы сориентироваться в непростых ситуациях, с которыми ему приходится сталкиваться и в конце концов превратить минное поле в правовое.

К примеру, при отсутствии достаточно разработанного законодательства о неприкосновенности частной жизни это пособие могло бы содержать некие определения того, каков объектный состав частной жизни, территориальные границы и пределы журналистского вмешательства в нее.

Вообще, к действующему Закону «О СМИ» нужны поправки, которые с одной стороны могли бы защитить права и законные интересы журналистов, а с другой стороны поставить дополнительный барьер к некачественной, недобросовестной журналистике на пути злоупотребления свободой массовой информации.

Журналистика — очень почетная и необходимая профессия, потому что она выполняет многофункциональную задачу. Именно поэтому ее прозвали 4-ой властью.

Но сегодня я с сожалением должна отметить, что азербайджанская журналистика утратила свое привилегированное положение и в этом в первую очередь виноваты сами представители прессы. Обидно, потому как в данной сфере работает немало профессионалов, положившие все на алтарь журналистики.

Как вы думаете, что такое общество? Это целый организм. Как мы поступаем, когда заболеваем? Обращаемся к врачу. Журналистика — это тот орган, который помогает обществу выявлять очаги воспаления. К тому же, есть заболевания, которые протекают латентно и несвоевременное их обнаружение чревато негативными последствиями для организма.

Думаю, все согласятся со мной, что сегодня проблема качества современной азербайджанской журналистики настолько остра, что в пору бить в колокола и действительно искать какие-то пути выхода из положения.

Правовая грамотность журналиста просто необходима. Пока далеко не каждый журналист может похвастаться этим. Мы в нашей практике достаточно часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда публикуются записи телефонных переговоров непонятного характера, а порой криминального происхождения, а также видеозаписи, нарушающие частную личную жизнь.

Возникает вопрос: «Следствием чего является пренебрежение нормами права и этики?».

В последнее время мы все чаще наблюдаем, как на сомнительных информационных ресурсах, появляющихся словно грибы после дождя, выставляются сообщения о чиновниках и других лицах, порочащие их репутацию. Далее начинается шантаж и давление на «героев» статей. Работа этих ресурсов, можно сказать, остается вне контроля, к ним не предъявляются никакие требования. В итоге возникают неприятные ситуации, которые бросают тень на профессию журналиста, складывается неверное представление о работниках прессы.

Если мы обратимся к недавнему прошлому, то увидим, что еще несколько лет тому назад в судебной практике страны исков о защите чести и достоинства и деловой репутации было очень мало. Если была сделана критическая публикация, то все понимали, раз пресса выступила, значит так оно и есть.

Однако в последнее время СМИ часто допускают предположения, абсолютно не обращаясь к фактической стороне вопроса. Но за свои слова надо отвечать, если нет информации, то и предполагать нечего.

Что определенно четко должен понимать каждый журналист, так это то, что он должен аккуратно обращаться с фактами. Не должно быть огульного обвинения в чем-либо.

А теперь о том, что дозволено журналисту. Начнем с того, что утверждение о том, что журналист не может писать о лице, причастном к преступлению, до того, как суд признает его виновным, неверно.

Отметим, что Закон АР «О СМИ» состоит из статей Конституции, законов «О телерадиовещании», «О свободе информации», «О порядке рассмотрения обращения граждан», «О связи», «О государственной тайне», «Об авторском праве и смежных с ними правах», а также из других законодательных актов. Это значит, что все противоречия перечисленным законам исключены.

В статье 10 Закона «О СМИ» четко написано, что не допускается использование СМИ в целях разглашения охраняемых законодательством Азербайджанской Республики тайн, насильственного свержения существующего конституционного государственного строя, покушения на целостность государства, пропаганды войны, насилия и жестокости, разжигания национальной, расовой, социальной розни или нетерпимости, опубликования под прикрытием названия авторитетного источника слухов, лжи и предвзятых публикаций, унижающих честь и достоинство граждан, порнографических материалов, клеветы или совершения других противозаконных действий.

При публикации информации ее смысл не может быть искажен или изменен СМИ, в том числе посредством заголовков, текстов под снимками. Кстати, очень часто мы видим, как местные информационные ресурсы искажают сообщения тем, что дают текстам заголовки, не соответствующие содержанию. СМИ прибегают к этому трюку для того, чтобы привлечь внимание читателей. Но в итоге вместо того, чтобы расширить аудиторию, информационный ресурс теряет читателей, потому как те, пару раз напоровшись на дезинформацию, перестают доверять этому источнику.

В случае неподтверждения опубликованных слухов, информации, непременно должно быть сообщено об этом в данном СМИ. Использование СМИ информации в целях посягательства на личную жизнь граждан запрещается. Здесь мы также сталкиваемся с массой нарушений, допущенных журналистами. Редакторы, ответственные за публикацию статей, должны помнить, что измена супругу и мастурбация – не преступление, а вот распространение фото и видеокадров с интимными сценами – это уже серьезное нарушение закона, посягательство на личную жизнь. Я говорю об этом, потому что за последние месяцы местные СМИ часто публиковали подобные материалы, подогревая тем самым нездоровый интерес общества к чужой личной жизни.

Согласно статье 10-1 (Секретные записи), использование секретных аудио-видеозаписей, кино и фотосъемки или распространение подготовленных материалов допускается только при наличии письменного согласия на это самого гражданина — объекта внимания, либо при наличии решения суда.

Статья 11 указанного закона (Особые случаи, когда распространение информации, разглашение источника информации не допускается) гласит, что редактор или журналист не имеют права:

Раскрывать в сообщениях информацию, предоставленную лицом с условием сохранения ее секретности; Указывать лицо, предоставившее информацию с условием не называть его фамилию; Распространять сведения, связанные с предварительным следствием и дознанием, без разрешения допрашивающего, следователя, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием прокурора или судьи; Распространять информацию о личности несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступления без согласия их законных представителей.

Суд может принудить редактора или журналиста раскрыть источник в следующих случаях:

Для защиты жизни человека; С целью предотвращения тяжкого преступления; Для защиты обвиняемого или признанного виновным в совершении тяжкого преступления.

Самое главное — требования пункта 3 части первой статьи 11 не ограничивают права журналиста на проведение независимого расследования.

Говоря об изнасиловании девочки в Имишли, которое стало предметом горячих дискуссий, отмечу, что основная задача журналиста, распространившего информацию о личности подозреваемого в данном преступлении и его фотографии, заключается не просто в информировании общества о происшествии, а прежде всего — в помощи правосудию. Очень часто лица, замеченные в конкретном преступлении, бывают причастны и к другим аналогичным злодеяниям, где пострадавшие от их действий стороны по различным причинам не обращались за помощью в правоохранительные органы. Именно с целью выявления и раскрытия совершенных преступлений органы внутренних дел и прокуратуры через журналистов обращаются к гражданам, распространяя ориентировки на разыскиваемых лиц. И поэтому утверждения о том, что нужно дожидаться решения суда, чтобы обнародовать информацию о преступнике, необоснованны. Журналист может и должен писать о преступлениях с соблюдением принципа презумпции невиновности – называть обвиняемого подозреваемым, задержанным по обвинению и не применять к нему термин «преступник», поскольку следствие еще не завершено.

Более того, согласно статье 206 Уголовно-процессуального кодекса сообщения СМИ по ставшему известным факту совершения или подготовки к преступлению могут стать поводом для возбуждения уголовного дела. Поэтому после отражения в печати, по радио, телевидению сообщения эти должны быть направлены в органы для уголовного преследования.

Согласно Закону «О СМИ» (статья 60), редакция и журналисты несут ответственность:

За раскрытие информации, оглашение которой запрещено законом;

В случае отсутствия со стороны главреда контроля за соответствием публикаций требованиям закона;

При распространении информации без указания ее источника, за исключением случаев, указанных в законе;

При посягательстве на личную жизнь граждан;

При публикации или передачи в эфир порнографических материалов журналисты несут гражданскую, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законом.

Запрещено также публиковать информацию о личности несовершеннолетнего, пострадавшего от деяний, порочащих его честь и достоинство.

На днях один из местных телеканалов в своем репортаже об имишлинском изнасиловании обнародовал не только информацию о личности пострадавшей, но и указал адрес проживания ребенка, назвал родственников девочки (брата), номер школы, где они учатся, чем нарушил требования об обеспечении безопасности лиц, пострадавших в результате преступления и их близких.

В заключение добавлю, что вопрос об ответственности журналистов, ответственности СМИ надо поставить ребром и призвать их к элементарному анализу, к чему может привести та или иная публикация. Журналист должен обладать достаточным профессионализмом и хорошим вкусом, чтобы читатели доверяли ему.