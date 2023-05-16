Все 16 членов кабинета министров Турции, избранные депутатами парламента нового созыва на выборах 14 мая, будут исполнять свои обязанности до назначения новых глав ведомств.



«Они будут исполнять свои обязанности до новых назначений. Часть министров сохранят свои посты. Другие, приняв присягу депутата, продолжат работу в парламенте», — сказал источник ТАСС.

Выборы в заксобрание республики прошли 14 мая одновременно с выборами президента. Правящий «Республиканский альянс» во главе с действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом набрал на выборах большинство в 600-местном парламенте.